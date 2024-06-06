亞力電機因台電強韌電網計畫、半導體業擴廠對變壓器及配電盤等電力設備需求增溫，目前在手訂單達103億元，6日公布，自結5月及前五月合併營收都改寫同期新高。法人樂觀預估，亞力今年營收及獲利有機會續創歷史新高。