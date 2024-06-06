亞力5月合併營收7.21億元，年增3.99％；前五月合併營收33.87億元，年成長3.96％，全面創同期新高。

亞力表示，亞力近年陸續接獲台電強韌電網計畫標案超過50億元、晶圓雙雄海外建廠對變壓器等重電設備需求訂單30億元，加上太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花東雙軌電氣化工程，以及半導體高科技廠商建廠及新建AI所需的IDC機房等訂單，前五月陸續出貨後，目前在手訂單仍有103億元。

亞德客-KY前五月營收創同期新高
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