阿翔、籃籃、楊繡惠、董至成、宜芳日前為了民視、八大《綜藝新時代》前往宜蘭三星，體驗粽子達人。在談到「糟糠之妻」含義時，手拿「米糠」、離婚3年的董至成當場尋找願意陪他同甘共苦的伴侶，當他把眼神望向楊繡惠時，楊繡惠緊張到拼命拒絕：「我寧願吃農藥也不要跟你。」

董至成不甘示弱地說，妳不願意，後面人多的是，接著脫序轉頭並走向碾米廠的女員工們，當董至成一走近，女員工們就嚇得拼命往後跑，董至成大喊：「難道沒人願意當我的糟糠之妻嗎？」結果，突然跑出一位比董至成高大的女員工，大喊我願意，接著將董至成連人抱起，直接原地「送入洞房」。

本集節目採訪的是曾得過「台灣奧斯卡獎」、全國十大績優產銷班的職人陳晉恭，被稱為產銷之光的他，種植的稻米品質相當優良，宜蘭的三碗米之中就有一碗產自他的稻田。

職人說明，宜蘭的稻米、糯米都是一年一收，跟中南部不同，但這次大家來，兩種穀物都還沒成熟，目前主要的工作就是要負責除草、施肥等工作。眾人除草後開始施肥，當啦啦隊女神籃籃背起重達40公斤的肥料機器，一度站不起來，直言農民真的不容易。