台灣美國商會今天公布白皮書，矛頭指向電價驟升不確定性擾亂外商營運，提出想參與台灣電價費率審議會。對此經濟部能源署以「沒辦法」打回票，因為《電業法》中的並無外商代表規定，且電價委員組成中已有工總、商總產業代表，可參加公會由以上代表在會議中轉達。

擔憂價格不穩增添風險，美商會希望台灣政府盡可能保持電價的穩定和透明度。經濟部表示，我國電價費率審議係依據《電業法》第49條辦理，採專業電價審議公開透明方式進行，也考量電業成本及社會情勢等因素綜合決議電價調幅。

依該規定，電價審議會中央主管機關(經濟部)邀集政府機關、消保團體、工總、商總及電力、經濟、法律、財務會計等領域學者專家一起參與，進行專業審議，會將各項電價成本及績效指標充分揭露。現有機制，在每年4月及10月前召開，一年2次會。

能源署指出，不可能美商會說要加入就加入，如此每個團體與公司都可以說要參加，怎麼開會。如果外商，例如離岸風電業者想要表達對電價費率意見，可先加入公會，再由工總代表於會中轉達。還是感謝美國商會建議，會持續聽取產業建議，