一年一度街舞競賽「2024捷運盃街舞大賽」報名全面正式開跑！今年捷運盃街舞大賽特別邀請到以街舞組合出身、強勢回歸歌壇的Energy擔任宣傳大使，Energy被譽為「華語樂壇傳奇唱跳男團」，最大的特色為成員都擅長街舞，更曾經擔任第一屆捷運盃街舞大賽的宣傳大使，經過16年的單飛歷程，今年宣佈再次合體復出，團員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro五人重磅回歸歌壇進行活動，成為今年最具話題的唱跳男團。

Energy當年單飛後，團長牛奶仍持續關注街舞的發展，並連續擔任了2020至2023年捷運盃街舞大賽的顧問團總召，與街舞大賽緣分匪淺。而歷經十多年後，Energy重聚再度攜手擔任捷運盃街舞大賽第十九屆宣傳大使，勢必能為街舞大賽造勢一波。

日前在2024 hito流行音樂獎頒獎典禮上，原本預定擔任頒獎嘉賓的Energy，帶來了一場串燒組曲的精彩演出，五位成員還驚喜與30位捷運盃街舞選手共同挑戰〈星期五晚上〉的16蹲，場面壯觀震撼小巨蛋，成為當晚最高收視！此次Energy的再度合體，也象徵著捷運盃街舞大賽的指標與重要性。

2024捷運盃街舞大賽初賽8月10日至11日於大安森林公園站陽光大廳舉辦，而決賽則定於8月24日在捷運北投會館舉行。今年以「夢想大躍進 跳上大舞台」為主軸，除了獎金與海外參賽補助，更首度邀請冠軍隊伍登上臺北市跨年晚會，到夢寐以求的舞台上綻放光芒。