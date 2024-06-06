財政部每三個月例行性召開一次公股非金融事業研討會，邀集財政部擔任大股東的公股非金融事業，主要會議內容為各家公司業務會報。本次研討會由莊翠雲親自主持，據悉，今年第一季各家公股非金融事業獲利大多有成長，財政部也給予肯定。

據了解，莊翠雲此次在會中分析國際經濟情勢，她指出，主計總處上修第一季經濟成長率至6.51％，為近11季新高，全年GDP也上修至3.94％，代表台灣的基本面其實是非常穩健的，特別是當國際需求還有很多產業不是很好的狀況之下，台灣因為掌握到最重要的、AI高速運算的核心產業，表現十分強勁，台股也頻報佳音。

據悉，莊翠雲對於AI趨勢相當重視，在會中提示公股非金融事業評估導入AI技術，以提高產能和服務品質，從勞力密集轉為與高科技結合。不過，因為每家公司的產業各有不同，財政部並未設下KPI，也沒有要求各家公司後續提交評估報告，僅先請各公司評估適合將AI導入在哪一方面，例如用以提高生產效能、業務運作、服務品質等，同時也須重視隱私保護等風險與配套。