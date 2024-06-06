台股挑戰2萬2新高關卡，第一金小型精選基金經理人許維哲強調，台股經歷攻高沈澱期，資金行情助攻續漲，當股價大幅度拉回後都可以視為分批佈局機會點，美國尚未祭出降息政策，加上全球AI科技應用大催油門，中小型、傳產、金融股也有輪動，上演接棒行情機會，台股後市表現依然樂觀。

第一季美國GDP年增率放緩至1.6％，創近一年半新低，不過CPI年增率攀升至3.5％，許維哲表示，美國經濟軟著陸，不過通膨是否放緩仍待進一步觀察，也使得降息預期延後，目前利率政策考量點在控制通膨，而非引導就業，從FedWatch利率期貨數據觀察，投資人預期最快可能的降息時間點在9月，許維哲認為，在美國啟動降息前的金融市場，仍樂觀以待。

此外，台灣景氣受惠全球製造業回溫，新興科技應用商機擴展，尤以AI供應鏈出貨動能、半導體先進製造、淨零與數位轉型趨勢等，加上政府擴編公共建設等預算，皆有助台灣出口連續成長，台灣景氣對策信號連續3個綠燈後再亮出黃紅燈，許維哲說明，國內就業市場穩定、工資調升，消費動能受惠，激勵股市投資氛圍正向。

本周舉行2024 COMPUTEX台北國際電腦展，包括輝達、超微、英特爾等科技大咖皆來台，今年的展出主軸在AI，也使得AI投資話題始終搶占媒體版面，許維哲指出，過去在智慧型手機崛起的年代，產業界說「一顆蘋果救台灣」，現在則是變成黃仁勳、AI救台灣，台灣是AI的起點，AI發展的四大關鍵包括：算力、數據、資金與人才，都看到台灣扮演關鍵角色，許維哲看好，台灣在Edge AI、機器人等AI發展領域是最主要受惠標的。

許維哲說明，下半年台股動向的三大焦點包括：資金面觀察降息啟動時間點，降息的預期心理讓金融市場存在資金動能，在啟動降息之前，投資氣氛仍維持樂觀態勢；議題面則看11月美國大選，選情變化，過往在美國大選前，執政黨為維持選情優勢，可望引導行情偏多走勢，年底則要留意選後轉折期；三是策略面，許維哲看好AI產業持續發熱，應用全面爆發，關鍵投資標的為機器人、散熱、AI PC，及半導體等，此外，傳產領域則看好受惠於股市上揚，營建買氣旺、金融股回溫，是科技股漲多沈澱期，資金轉向輪動受惠標的。

台股挑戰新高過程震盪、波動加劇，許維哲建議，指數出現較大修正時，都應該站在加碼立場，或採定期定額方式長期投資台股。許維哲進一步表示，AI科技成長力道強勁，近期股市強勢也助攻傳產營建、金融股表現，美中對抗驅動航運需求，還有數位發展帶動能源與用電量提升等，料台股面臨高檔震盪之際，包括：中小型AI利基股，傳產中的營建、航運、能源股，及金融股等都可望上演輪動行情，除科技權值股先衝刺，中小型股、傳產金融股接棒續攻，台股後市揚升動能偏多看待。