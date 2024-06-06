據共同社報導，日本經濟產業省6日發布《2024年版不公平貿易報告》及應對方針，彙總了可能不符合國際貿易規則的外國政府措施。報告新提到反對福島第一核電廠處理水（核汙水）排海的中國等採取的暫停進口日本水產品措施，表示將優先致力於解決這一問題。

禁運水產品的還有俄羅斯、香港和澳門。該報告指出，關於處理水排海給水產品安全性帶來的具體風險，「並未出示任何科學依據」。這份報告還表示擔憂此舉是違反世界貿易組織（WTO）協定的「不當措施」。

報告新寫進法國對於購買純電動汽車（EV）的補貼。由於是根據EV製造和運輸中產生的二氧化碳（CO2）排放量來判斷能否成為補貼對象，報告強調，與運輸距離長的亞洲產EV相比，歐洲產EV更易成為對象，因此是對亞洲產EV不利的制度。

該報告每年發布一次。此次作為有問題的措施舉出了約20個國家和地區約150個案例。