新北市樹林區70歲方姓退休教授去年底誤信臉書投資公司廣告，加入投資群組，遭詐騙集團以認購股票及協助出金為由，面交現金14次，金額高達2757萬元。今年4月中旬詐騙集團再次要求面交，方男才驚覺遭詐騙，向樹林警分局報案。警方循線逮捕身揹9條通緝的28歲顏姓女車手，後續再拘提陳姓收水手及3名車手到案，全案依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，接獲方男報案即組成專案小組，聯合方男與詐騙集團約定於4月19日晚間至樹林區三福街一帶便利商店進行面交，專案小組於周遭進行埋伏，見車手顏姓女子向被害人收取100萬元款項，隨即上前逮捕。

警方查出顏女同時被台北、新北、台中、雲林、台南、高雄、花蓮地檢及台北、新北地院等9處發布竊盜與詐欺通緝，前科累累令人咋舌。

警方深入追查發現尚有其他共犯，經報請新北地檢署指揮偵辦，於5月中旬再拘提上游收水陳姓犯嫌及3名車手，查扣手機、現金、收據、工作證等證物，全案詢後將顏嫌等5人依詐欺罪嫌移送偵辦。