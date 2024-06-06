高齡103歲漆藝人間國寶王清霜與家傳第2代藝師王賢民表演漆藝之美。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

人間國寶暨國家工藝成就獎得主張憲平傳承竹編、籐編技藝。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究發展中心慶祝70周年舉行「六五工藝節」，展開為期6天系列活動。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究發展中心慶祝70周年舉行「六五工藝節」，展開為期6天系列活動，6日邀7名藝師攜手學生獻藝傳心，如高齡103歲漆藝人間國寶王清霜與家傳第2代藝師王賢民表演漆藝之美，賽德克族傳統織布保存者張鳳英帶領藝生現場創作，讓工藝精神傳承不輟。

台灣工藝之父顏水龍1937年展開全台火車環島工藝產業調查，1954年創立「南投縣工藝研究班」，此為台灣工藝中心前身，致力培育工藝人才，推動工藝生活美學，歷年除培育多名國寶級工藝大師，亦積極推動工藝文化產業發展，因此將創辦人顏水龍6月5日生日定為「六五工藝節」，並響應世界環境日，5日起舉行為期6天系列活動。

漆藝大師王清霜與竹籐編工藝師張憲平、木雕工藝師陳啟村、織繡工藝師粘碧華、剪黏工藝師陳三火、賽德克族傳統織布藝師張鳳英、玉雕工藝師黃福壽，6日攜手21名學生展演7項精湛工藝。粘碧華現場展示編織蝴蝶、雙結針（Double Knot）及珊瑚針（Coral Stitch）等技法，讓藝生從針黹穿梭中領略刺繡之美。

7日陸續推出100條的「啟航工藝行旅路線」，民眾可以選擇自己感興趣的工藝旅程，從工藝體驗發現療癒人心的新價值，讓旅程成為實現工藝的過程。

8日至10日端午節3天連假期間舉行工藝市集。8日以「工藝辦桌，文化饗宴」為主軸，號召近80名工藝師擔任桌長與民眾互動，以「工藝下午茶」方式，展現手感溫度的工藝品，透過真切的五感體驗，擁抱生活工藝之美；9日起連續4周的周日播放經典系列電影。

台灣工藝中心主任陳殿禮表示，透過「工藝大師—獻藝傳心」一日限定活動，期盼大眾在學藝現場觀賞精湛的工藝示範表演外，更能理解工藝傳承的重要性，盼透過「活工藝・工藝活」，落實生活中使用及運用工藝，讓工藝價值與精神深植人心，激發工藝的新生命。