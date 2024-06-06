適逢電影《角頭》系列電影推出十週年，將於7月20日在台北流行音樂中心首度舉辦「角頭 GATAO 唱演會」，以沈浸式體驗融合經典劇情真人現場演出，以及原創音樂作品Live形式，讓粉絲也能成為《角頭》宇宙的一份子，在僅公布蔡振南、王識賢、荒山亮三位金曲歌王參演後就開出九成票房紅盤，即將完售之際，主辦單位今公布「角頭 GATAO 唱演會」全卡司名單，超過25組藝人登上北流同台飆戲、飆唱，許多限定演出皆獻給「角頭 GATAO 唱演會」。

主辦單位加碼祭出跨界演出陣容，力邀四組音樂人包括金曲最佳樂團血肉果汁機、Fi-Né 粉內、吳霏 FEI、G.K. 高偉庭等人參戰「角頭 GATAO 唱演會」，勢言帶給觀眾耳目一新、絕無僅有的觀賞體驗！此外，唱演會也安排在劇中眾女性角色包括曾莞婷、莫允雯、曾珮瑜、王宣、林真亦等人跨時空同台共演，演出當天將透過《角頭》經典劇情、場景與原創歌曲再現，還原經典幫派、兄弟與女人間的愛恨情仇等名場面，在沈浸式體驗中感受《角頭》宇宙的風采與魅力。

吳霏FEI可剛可柔的饒舌能力備受讚賞。（曼尼娛樂提供）

此次四組音樂人血肉果汁機、Fi-Né 粉內、吳霏 FEI、G.K. 高偉庭，將打造全新《角頭》原創歌曲，四組特色迥異的新世代音樂人，即將在「角頭 GATAO 唱演會」以年輕世代之姿登台。其中，金曲最佳樂團「血肉果汁機」，擅長將傳統元素融合金屬音樂，碰撞出在地與國際的嶄新風貌；由台灣與美國音樂人組成的跨文化雙人組合「Fi-Né 粉內」則擁有多變音樂樣貌，令人期待。