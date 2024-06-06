大陸貴州省少數民族女企業家馬藝珈伊為當地六盤水市承建中央專項扶貧資金10個政府項目後，多年來持續追討巨額工程款，但去年她與律師被警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，引起爭議。事件今年初被媒體報導後引熱議，貴州省當局今日發布通報稱，確認政府拖欠的工程款為1.18億元（人民幣，約合台幣5.02億元）已於近期陸續支付，馬藝珈伊及相關人員的尋釁滋事罪均獲不起訴，只進行訓誡處分。

綜合陸媒報導，貴州少數民族女企業家馬藝珈伊，為貴州六盤水巿承建易地扶貧搬遷工程（中央專項扶貧資金項目）、幼稚園、小學等10個政府項目後，持續追討2.2億元（人民幣，下同）工程款8年，去年底在貴州省高級人民法院聽證會召開當日，她與律師反被公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

報導指出，經檢察機關查明，因馬某某伊與六盤水市水城區項目業主方存在債務糾紛，為向區政府施壓以實現訴求，曾和律師等人合謀，雇請多人採取蹲守、尾隨、偷拍偷錄、GPS定位器跟蹤等手段，實施非法獲取公民個人資訊，並郵寄帶有威脅性質信件等行為，侵犯了公民個人隱私和生活安寧，構成侵犯公民個人資訊罪。另馬某某伊等10人存在「尋釁滋事等擾亂社會管理秩序的違法行為」，情節顯著輕微，可不以犯罪論處。檢察機關週四已向上述人員公佈不起訴處理決定，並對屈某東等10人進行批評教育，連同馬藝珈伊等人均表示悔罪悔過。

貴州省當局通報，認定拖欠的工程款為1.18億，其中8000萬已支付，另3000萬在上月中旬已支付，馬藝珈伊及相關人員的尋釁滋事罪均獲不起訴。