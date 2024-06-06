根據警政署最新統計數據顯示，112年詐欺案件發生數計3萬7823件，較上年增加8314件（+28.17％）；其中以「投資詐欺」較上年增加5233件（+79.99％）為最多。粉專「政客爽」做圖直酸，打詐國家隊成效極佳：詐騙案逐年上升穩定成長。網友紛質疑「他們才是真正的詐騙集團吧？」

根據《EBC東森新聞》報導，面對詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，行政院於去年上半年推動修正「打詐5法」，同年7月核定修正《新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版》，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向積極打詐，整合各部會力量，強化截堵技術與健全法律制度，以減少詐騙受害案件，但112年統計數據卻不降反升，令人質疑「國家打詐隊」的成效。

政客爽今(6日)在臉書發文附圖指出，根據警政署最新統計數據顯示，112年詐欺案件發生數計3萬7823件，較上年增加8314件（+28.17％）；其中以「投資詐欺」較上年增加5233件（+79.99％）為最多。他直呼「詐騙案逐年增加、穩定成長，打詐國家隊果然名不虛傳！」

政客爽做圖酸爆嘴砲國家隊：民進黨每年都喊打詐國家隊，編列了13億元，其中10億元拿來整修場地。「成效極佳：詐騙案逐年上升穩定成長！」

網友表示「應該先辦蘇，可惜辦不到這些人」、「身教遠勝於言教，故人民都有樣學樣」、「在詐騙國家隊帶領下，業績節節高升是必然」、「他們才是真正的詐騙集團吧」、「整修場地有得撈」、「DPP帶頭詐騙，當然詐騙案件升」、「詐騙國家隊是不是莊家啊」、「他們更勝一籌」。