由北流企劃的《北流音樂故事沙龍》，上週與美國在台協會(AIT)協力合作特別企劃「如果可以，我也想嘻哈到永遠」，邀請來自美國5位嘻哈音樂人對談，除了北流董事長黃韻玲代表出席，更有請在音樂圈有著舉足輕重地位，在90年代就種下本土嘻哈音樂種子的倪重華及資深創作人朱頭皮等業界人士一同與會。

這場交流中討論了國內外創作者所面臨的困難及選擇；令人意想不到的是，這5位美國創作人皆有著驚人背景，其中饒舌歌手Rah Digga同時有著演員身份，並竟曾參演好萊塢電影《惡靈13》；身兼塗鴉藝術家、音樂創作者的Jurne，更曾從事幹細胞生物學領域工作，也讓北流董事長黃韻玲直呼每個人都深藏不露，卻都為了夢想義無反顧，令人十分佩服。

《北流音樂故事沙龍》與美國在台協會合作企劃「如果可以，我也想嘻哈到永遠」。（台北流行音樂中心提供）

這5位遠道而至的音樂人，分別為來自紐約哈林區的音樂及藝術創作者Phes、打擊樂手同時是舞者的Dez、身兼演員及饒舌歌手的Rah Digga、資深專業DJ與製作人Rugged One，以及創作歷程已達20年之久的街頭塗鴉藝術家Jurne。歷經一連的分享過後，北流董事長黃韻玲表示：「發現無論是國內外所遭遇到的困難，竟然沒有因為文化上、民族性的差異而有太大的不同。聽著他們分享自己的經歷，感受很深刻，也很感動，他們都是在選擇中更確定自己要走的路。」

最令黃韻玲印象深刻的，則是街頭塗鴉藝術家Jurne過去竟是幹細胞生物學領域的工作者，但他卻為了夢想放棄了一般人眼中看似充滿遠景與未來的工作，全心投入於創作中。不僅如此，身兼演員及饒舌歌手的Rah Digga，更曾參演知名好萊塢電影《惡靈13》，並飾演其中Maggie一角，每位創作者皆有著令人意想不到的背景，卻為了理想及夢想義無反顧。黃韻玲也直言若這個熱愛是能讓自己廢寢忘食，很鼓勵大家能堅持走下去。

朱頭皮同樣身為創作者，表示雖然所處年代不同，但所面臨的處境與困難卻未隨著時間消散，直言每個世代都有必須要克服的困境。他笑說：「在一些講座或是課程之後，常有主持人要我以前輩的角度說一些鼓勵的話，但我第一句都會先問台下的學生『誰喜歡創作？你確定嗎？』接著會告訴他們很多人看到舞台上的光鮮亮麗紛紛想投入，卻可能連續三年一塊錢收入都沒有。」

他笑說自己是先用「恐嚇」的方式，嚇走一些一時興起的人，「如果聽完都還是願意加入，那才有意義」；不僅如此，他也提到當年「朱頭皮」這個名字是源於自己小學的綽號，還讓老闆倪重華說：「你確定喔，這個名字取下去會叫一輩子。」如今他也以「朱頭皮」之名，留下不少經典作品，也是台灣「嘻哈歌曲」的先鋒。