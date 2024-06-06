38歲女星安心亞在歌唱和戲劇方面都有出色表現，再加上亮麗外型和惹火的身材，有著「宅男女神」的封號。昨（5）日深夜安心亞先在IG曬出翻跳韓國女團ILLIT〈Magnetic〉改編版舞蹈，穿著黑色戰袍露出雙半球的她，上下狂震的舞姿，令粉絲大噴鼻血。

安心亞先在IG曬出她穿著黑色大U領長袖上衣，大挖空設計，露出胸前一大片雪白肌膚，再搭配黑色短裙及長靴，完全展現出凹凸有致的好身材。安心亞隨著音樂擺動，超火辣程度破表讓粉絲暴動，也俏皮配文表示：「就是要U！」

畫面一曝光，粉絲激動大讚：「辣度超標」、「全部都辣妹」、「好正好瘦好辣、「噴鼻血」、「最愛看心亞跳舞」、「哇嗚重複看了幾十遍，太好看了」、「害我重複花1小時多」、「越跳越有韻律舞感了」、「喜歡安安妹妹頭，好可愛」、「蠻勾魂的」、「太辣了吧，有夠狠，但我愛」、「是不是又更瘦了」。

女星安心亞翻跳改編版ILLIT〈Magnetic〉。（圖／安心亞 IG）

要維持女神的身材也不是一件容易的事，身高172公分的安心亞先前努力瘦身，瘦到剩下50.9公斤，但是卻聽到很多人跟她說這樣太瘦了，不好看。但是當她增胖到55公斤時，經紀人又表示，看起來有點太胖，要稍微瘦一點，讓她超級無奈表示：「我身邊的人太難取悅了啦！」