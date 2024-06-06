每年的5、6月，因為繳稅與保險費等大筆支出，民眾的荷包大失血。有鑑於此，台北萬豪酒店推出期間限定的超狂優惠，包括Garden Kitchen「主餐1＋1」活動，兩人同行用餐，其中一人點選主餐，另一人可用自助餐價就吃到精緻主餐，最高現省1760元。另有「英式爐烤 豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽活動，端午節適用且不加價，讓饕客大啖美食又省荷包。

【Garden Kitchen 推主餐1＋1優惠 最高現省1760元】

被譽為「台北最美Semi-Buffet(半自助餐)」的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日止，推出「主餐1＋1」優惠，兩人同行於周一至周三午間餐期用餐，其中1人點選任一主餐，另一位同行客人僅需消費自助美饌，即免費贈送同等價位主餐1份。主餐價格自1580元至2880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2880元加1成，另一同行者僅需點用1280元加1成的自助美饌，即可免費享用「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」1份，含服務費最高可省1760元。

「主餐1+1」優惠，兩人同行於周一至周三午間餐期消費，其中1人點選任一主餐，另一同行客人僅需消費自助美饌，即免費贈送同等價值主餐1份。(台北萬豪酒店提供)

位於台北萬豪酒店1樓的Garden Kitchen，大片落地窗環繞，用餐時還能欣賞到窗外綠意盎然的絕美花園，加上挑高的空間，用餐環境寬敞優雅，吸引不少商務客午餐時段到此用餐。午間自助美饌可暢食5大主題區無限供應的美食，包含嚴選時令澎湃海味的「極鮮海物Bar」，現點現做「熱享美饌區」供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿、主廚特製湯品等豐盛料理，以及「國宴主廚」精心設計的中式料理，還有特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」，以及台北萬豪點心房每日特製「夢幻甜點檯」無限量供應精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，當令鮮果、哈根達斯冰淇淋。

位於台北萬豪酒店1樓的Garden Kitchen，大片落地窗環繞，用餐時還能欣賞到窗外綠意盎然的絕美花園，用餐環境寬敞優雅。(台北萬豪酒店提供)

除了豐盛的自助美饌，還可加價搭配海鮮、牛排與各式肉食等主餐，「主餐1＋1」優惠活動期間，加購主餐如香蒜龍蝦、戰斧帶骨豬排、風味春雞、日本F1和牛紐約客等自選主餐，皆享有買1送1優惠，須加1成服務費，可累積Marriott Bonvoy萬豪「旅享家」積分。該優惠活動不適用雙人分享餐。

【英式爐烤牛排吃到飽重磅回歸 連假爽爽吃不加價】

此外，台北萬豪超人氣的牛排吃到飽重磅回歸，館內的Lobby Lounge即日起至6月30日止，推出「英式爐烤 豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽，不分平假日、連續假期，每人1450元加1成，即享傳統英式爐烤牛排無限量供應，搭配鬆軟約克夏布丁、綿密洋芋泥、爐烤番茄等經典配菜，以及法式里昂沙拉、經典千層酥皮湯，還能欣賞主廚現切牛排秀，讓肉食族大享口腹之欲。

「英式爐烤 豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽，搭配約克夏布丁、洋芋泥、爐烤番茄等經典配菜，以及法式里昂沙拉、經典千層酥皮湯，每人1450元加1成。(台北萬豪酒店提供)

台北萬豪Lobby Lounge自2021年推出「豪吃之夜」牛排吃到飽活動，廣受喜愛，之後相繼推出菲力牛排吃到飽、牛排對決等活動，反應熱烈，也成為Lobby Lounge 經典活動之一。本次推出全新升級「英式爐烤 豪吃之夜」，主打英式爐烤牛排吃到飽，嚴選油花均勻、肉質軟嫩的美國肋眼牛，牛肉原塊先抹上法式芥末醬、粗鹽、百里香、黑胡椒等香料醃製一天入味；採兩段式烹調，先以80度C低溫慢烤3小時，再以高溫爐烤讓牛排外層更加酥脆並保留肉汁精華。

「英式爐烤 豪吃之夜」除了可大啖傳統英式爐烤牛排，還能欣賞主廚現切牛排秀，味覺、嗅覺、視覺統統被滿足。(台北萬豪酒店行提供)

套餐內含法式里昂沙拉、經典千層酥皮湯1份，饕客享用牛排時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒及時蔬熬煮的香濃紅酒醬，搭配無限供應的英式約克夏布丁、特製奶油洋芋泥、爐烤番茄，還能欣賞主廚現切牛排秀，味覺、嗅覺、視覺統統被滿足。

Lobby Lounge期間限定的「英式爐烤 豪吃之夜」，選用肉質軟嫩的美國肋眼牛，採用兩段式烹調鎖住肉汁精華。(台北萬豪酒店行提供)

「英式爐烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動，每天晚間限量供應，需提前一天訂位，端午節適用且不需加價。同桌賓客需點選相同方案，不適用於萬豪「旅享家」點數累積，亦不得與其他優惠或折扣併用。