大陸歌手李榮浩2013年出道，不僅唱紅許多經典歌曲，包含〈模特〉、〈李白〉、〈年少有為〉等，還榮獲第25屆金曲獎最佳新人獎，在華語樂壇占有一席之一，而他自去（2023）年就在大陸各地展開「縱橫四海」巡迴演唱會，怎料，日前唱到福州站時遇上大雨，歌迷在台下拍到他不敵大雨而閉起眼睛開唱，此番模樣讓網友笑翻。

李榮浩1日到福州開唱，但是當天天公不作美，一場暴雨隨即將全場3萬歌迷淋成落湯雞，就連台上的李榮浩也不抵大雨侵襲，而有粉絲在演唱會結束後紛紛分享拍到的照片，沒想到其中李榮浩在大雨拉大提琴的畫面，竟讓網友笑稱是「盲人拉二胡」。

李榮浩暴雨裡開唱，表情崩壞畫面曝光。（圖／微博 撩娛影視、我和搞笑女的日常）

由於李榮浩擁有極具辨識度的雙眼，是演藝圈公認的小眼睛，連他有時也會自嘲一番。怎料，在演唱會中一場大雨突然來襲，淋得他更是睜不開雙眼，表情管理也全面崩壞，但演出卻未因此中斷，李榮浩只好在大雨中狼狽演唱，讓不少歌迷都拍下他閉起眼的畫面，可見他相當敬業。

不過，多張崩壞照片流出後，還是引來網友忍不住笑翻回應，「本來眼睛就不大了，看圖這大雨淋得以為是盲人拉二胡」、「笑暈了笑暈了哈哈哈哈」、「課堂上憋笑好難受」、「開庭吧我真笑暈」、「支持哥報警」、「怎麼跟官方拍出來的感覺不一樣」。