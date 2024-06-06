藝人唐治平73歲母親3日被發現陳屍在社區頂樓，然而，唐治平不僅第一時間未到場，後來也稱死者不是母親，拒絕認領遺體，認為遺體的穿著與臉部特徵都不像；對此，法醫高大成痛批唐治平為公眾人物，做出相當離譜的範例，唯有檢方下令抽血檢測DNA，讓唐治平接受事實。

高大成表示，多年前有遇過一名男子是敗家子、癮君子，長輩對孩子很失望，然而，男子去世後，長輩們也不願意出面認屍領遺體，這是長輩不願認領晚輩，但第一次遇到有晚輩不認領長輩的遺體。

高大成痛批，許多人在輕生時，會選擇平常不會穿的衣服，若是唐治平要用此點否認死者是母親，很過分也沒水準，唐治平身為公眾人物，這是不好的示範，為了這點事情驚擾社會，簡直是「太亂來了」。

高大成也說，從死者身上的鑰匙、磁扣等證物，以及被鄰居和遠房親戚指認，死者身份確實是唐治平母親，但唐治平依舊不肯認領，那就只能依靠「科學來說話」，並由檢方抽驗唐治平的DNA讓他不得不接受這樣的事實。

不過，高大成也認為，要抽驗唐治平的DNA並非容易事，因為唐治平僅「主觀認為遺體並非母親」，也未將遺體丟棄野外棄置等行為，其身份也不是被告或是嫌疑人，在唐治平沒有犯法的情況下，檢警很難要求唐治平配合做抽血檢測，除非檢察官要確認遺體身份還需要補齊資料，才有機會要唐治平配合相關事宜。

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