今天（6日）水氣偏多，午後降雨明顯，明天（7日）起逐漸回暖，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區有局部大雨機率，端午節前後鋒面來到台灣北部海面，加上西南風影響，各地天氣不穩定。氣象署示警，下周日（9日）至下周四（13日）雨勢較大，中南部地區及各地山區都有局部大雨發生的機率，山區民眾慎防坍方及落石，前往溪谷遊憩也須留意溪水暴漲。

中央氣象署資訊顯示，今晚明晨花東地區水氣偏多，明天受低壓帶影響，各地降雨機率高，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率；溫度方面，夜晚清晨各地低溫僅22度，北台灣高溫約28度，其他地區上看31度，雨勢空檔感受較為悶熱。

端午節各地水氣增加，全台都會降雨。（圖／氣象署）

周六（8日），持續受低壓帶影響，環境轉為偏南風，迎風面的南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，並且有局部大雨發生的機率，其他地區午後在熱力作用下也有局部短暫雷陣雨。

下周日起至下周四，鋒面位於台灣北部海面，台灣處於鋒前偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖；下周日、下周一（10日）北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨；下周二（11日）起西南風增強，降雨集中在迎風面的中南部地區。

端午節過後西南風增強，降雨主要集中在中南部。（圖／氣象署）

下周五至下下周日（14日至16日）鋒面依然滯留於台灣北部海面，西南風帶來充沛水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，甚至局部大雨的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。