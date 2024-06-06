BMW總代理汎德於6日發表當代電能市場唯一全新BMW i5 Touring純電豪華旅行車，共導入i5 eDrive40 Touring M Sport與i5 M60 xDrive Touring兩車型，車價分別為339萬元及495萬元，上市前接單已逾百張。

汎德表示，全新i5 Touring為市場唯一純電豪華旅行車，以旗艦思維結合頂尖科技，導入懸浮式曲面螢幕、BMW座艙環繞光幕與BMW Operating System 8.5，大幅減少實體按鍵以更直覺的圖像式邏輯進行操作。

內裝部分，汎德說明，包括M Nappa真皮平底方向盤、BMW Individual Merino真皮、豪華型四區恆溫空調、Bowers ＆ Wilkins頂級音響系統與頂級水晶中控套件，皆讓車室空間更顯細膩豪華質感。

此外，汎德表示，BMW i5 Touring搭載總容量達83.9 kWh的鋰電池組，透過最高充電功率可達205kW的充電功率，10分鐘就能補充最多149km續航里程。

動力部分，BMW i5 M60 xDrive Touring擁有601匹與820牛頓米的最大動力輸出，0-100km／h加速3.9秒，i5 eDrive40 Touring M Sport則擁有560km的最高續航里程表現。

搭配BMW i5 Touring上市，汎德自7日至10日於台北市華山1914文化創意產業園區舉行「BMW Future Hub電能領域」，集結BMW i新世代電能車款全陣容，透過場內不同情境的用車生活，希望讓車主更近距離了解BMW全系列電動車。