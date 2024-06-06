財團法人台灣民意基金會臉書6日公布國人對死刑存廢民調結果，有高達84.6％民眾不贊成廢除死刑、僅10％贊成，該粉專指出，「這項發現傳達了一個強大且清楚的訊息，那就是，反對廢除死刑是台灣人難以動搖的共識」，引發討論。

台灣民意基金會6日在臉書上PO出「國人對死刑存廢的態度」的文章指出，在他們詢問「國內死刑存廢問題最近再度成為社會關注焦點。一般說來，您贊不贊成 廢除死刑？」的結果發現，有4.9％的民眾「非常贊成」，有5.1％的民眾「還算贊成」，有21.3％的民眾「不太贊成」，有63.3％的民眾「一點也不贊成」，有4%民眾「沒意見」，另有1.4％的民眾「不知道」。

該粉專分析，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，一成基本上贊成廢除死刑，八成五反對，5.4%沒意見、不知道。值得注意的是，有六成三國人一點也不贊成廢除死刑。這項發現傳達了一個強大且清楚的訊息，那就是，反對廢除死刑是台灣人難以動搖的共識。的確，這樣的大規模人群又一致強烈反對特定法律 修改，在台灣是聞所未聞，見所未見。

該粉專最後更指出，在政黨支持傾向方面，民進黨支持者中，12.9%贊成廢除死刑，81.5%反對；國民黨支持者中，8.7%贊成，88.9%反對；民眾黨支持者中，6%贊成廢除死刑，91.1%反對；無特定政黨傾向者，7.6%贊成，82.9%反對。台灣社會為何出現這麼強烈、這麼特殊的現象，值得深入探究。