經濟部長郭智輝5日在立院答詢時表示，「反對再拿政府公務預算補貼台電，台電應該靠自己努力賺錢」，並強調電價要如實反映成本，引發討論。國民黨立委李彥秀質疑，如此草率的能源政策大轉彎，政府事先卻完全沒有研究、沒有溝通討論，不可思議。她也關注房價四大指數創歷史新高議題，央行總裁楊金龍坦言，不能說是政府政策就不能說。升息主要是針對CPI的政策工具，而不是打房，但升息也一定會對房市有所影響。

「政府公務預算不再補貼台電！央行：不知情沒參與，衝擊還要study（研究）」，李彥秀提到，郭智輝說，未來農漁、學校、軌道等電費補貼，應回歸政府各單位用預算編列，剩下的經濟部會儘量穩住民生與小店家電價，多調整用電大戶（工商業）。李彥秀直言，自己支持使用者付費的概念，但是政府長期補貼台電的能源政策，做出如此重大改變，一定會對出口競爭力、消費者物價指數及總體經濟成長帶來巨大衝擊。

李彥秀指出，她今(6日)質詢時也問了央行總裁楊金龍的看法，楊金龍坦言：「對經濟部重大政策宣示，事前並不知情，也沒有參與討論。」李彥秀追問若未來政府不再補貼台電，忠實反映發電成本，對整體經濟、產業及民生的衝擊為何？楊金龍表示：「不敢說影響的大小與方式，還要study。」

李彥秀質疑，如此草率的能源政策大轉彎，政府事先卻完全沒有研究、沒有溝通討論，不可思議！「經濟部就像無頭蒼蠅，能源政策想到什麼說什麼」、「看到黃仁勳要去高雄設廠，立馬就考察高雄軟體園區AI規劃進度」，央行手上掌握「利率、匯率」政策工具，主計總處手上有統計工具，財政部手上有租稅工具，都可以有效因應重大政策所帶來的衝擊。重大能源政策轉變，居然沒有相關部會參與，這是完全不能接受的。

李彥秀表示，她也針對房價高漲問題提出質詢，包括政大永慶、信義、清華安富及內政部住宅價格等國內四大房價指數都創下歷史新高。楊金龍坦言：「不敢隨便揣測或預測房價的高點。」外界認為，財政部去年推動「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安），吸引大量民眾購屋，進而推升房價。央行打房打得這麼辛苦，結果新青安一推出，房價就一發不可收拾。

楊金龍在答詢時表示，「新青安是政策，是要照顧年輕人，但是假設市場需求高，房市氛圍從本來要下來、到現在上來，不能說是政府政策就不能說。」楊金龍也表示，「升息」主要是針對CPI的政策工具，而不是打房，但是升息也一定會對房市有所影響。