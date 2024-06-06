立法院內政委員會5日審查俗稱打詐專法的詐欺犯罪危害防制條例草案，立法院長韓國瑜突然現身，引發關注。對此，前立委郭正亮6日就表示，「韓國瑜到現場也沒有發言，坐下來聆聽30分鐘，充分表達他的重視，也沒有驚擾到立委，所有的禮數都做到了」，引發討論。

韓國瑜5日在下午3點35分進入委員會，並坐在國民黨立委許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩身邊，專心聆聽逐條討論，停留約30分鐘後離開。

郭正亮6日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「現在如果毫無道理去槓韓國瑜，可能會受傷」，郭正亮指出，「而且人家是很細膩在處理那個過程，又不張揚，不然一定一堆媒體跟著他來，韓國瑜要去內政委員會是多大的事，媒體一定聞香而來，人家就是要看你在裡面是在幹嘛」。

郭正亮最後也說，「他不是，他是透過幕僚先去問，而且他到現場也沒有發言，坐下來聆聽30分鐘，充分表達他的重視，也沒有驚擾到立委，所有的禮數都做到了」。