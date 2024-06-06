日本於10年前祭出三支箭的安倍經濟學，但並沒有真正推動日本經濟改善太多，然而近年來日本經濟動能有所回升、股價有強勁表現，如同巴菲特這樣的傳統知名投資人也將注意力轉向日本市場，日本央行於三月份利率會議終結全球最後一個負利率政策環境，後續的政策動向也牽動市場投資神經。富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源(Ferdinand Cheuk)6日來台，以全球視野搭配在地觀察，引領投資人洞見日本市場的投資機會。

卓兆源(Ferdinand Cheuk)指出，日本30多年來一直是被忽視的資產類別，然而現階段日本股市結構性更高回報的正向前景，正在引發全球投資人的關注，他們在地緣政治情勢升溫之際，尋求更大程度的配置多元化。日本股市相對全球股市而言評價水準仍被低估，並且有兩個重大變化正從結構上提高投資者的預期回報。

首先，日本經濟正在擺脫長達30年的通縮困境，企業重拾漲價信心、客戶也開始接受更高的價格，這從結構上提高日本企業獲利成長前景，提高價格的能力為收入成長與利潤率提升提供動力。再者，企業改革浪潮已在日本紮根，公司決策愈來愈重視股東權益，這有可能提高日本企業淨資產收益率與獲利品質，促使日本股市進入結構性價值重估行情，為全球投資人提供企業治理改革的獨特利基。

卓兆源(Ferdinand Cheuk)進一步指出，預期未來12個月日本企業獲利成長將達到中高個位數，工業與銀行類股獲利前景尤佳。在經歷近30年的投資不足之後，日本工業類股正從結構性投資週期中受益，全球圍繞半導體、供應鏈重組與能源轉型等領域也存在多年的資本支出週期復甦，日本擁有許多世界級公司，生產利基設備與零組件，將受惠於這股全球投資週期復甦浪潮。

此外，日本銀行業正受惠於30年來首見持續攀升的利率環境與日本企業界擴大投資所帶來的貸款成長潛力，而在企業改革方面，工業與金融領域也提供很好的投資機會。

日本央行政策動向與對日圓匯價走勢的牽動也為市場動見觀瞻，卓兆源(Ferdinand Cheuk)認為，目前的日圓水準並非日本官方可接受，日本政府與央行正面臨巨大壓力、需要盡其所能至少穩定日圓匯價走勢。預期日本官方在日圓貶值至160價位左右有計劃的進行干預似乎是合理的，評估一直採取鴿派立場的日本央行預計今後將採取更為鷹派的立場，並發出提高政策利率的迫切性。基於聯準會排除進一步升息的可能性，加上日本央行可能採取更強硬的立場，以及日本官方的貨幣干預提供一些幫助，因此有相當好的機會阻止日圓繼續貶值。

就風險觀察部份，卓兆源(Ferdinand Cheuk)認為，地緣政治緊張局勢升級會增加通膨風險並損害市場情緒，這對包含日本股票在內的全球股票等風險資產不利，而意外的全球衰退也將不利於日本的企業獲利前景。此外，相較歷史目前評價水準確實也較高，且相對全球平均的折價幅度已收窄，我們正關注指數成分股中前30大股票，評價水準較高者的投資人過度擁擠投資情況。

富蘭克林坦伯頓日本基金為一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略，並充分利用市場各種錯誤定價尋找投資機會的日本基金，基金專注於尋找能夠持續產生利潤與現金流的企業，同時傾向於關注那些暫時不受資金青睞或以折價交易的公司，目前配置著重於工業、消費、金融、科技通訊四大主題商機，著眼日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，而日本央行逐步退出寬鬆政策推動殖利率水準回升將使銀行保險產業受益，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。

富蘭克林證券投顧總結，雖然對全球其他經濟體而言通膨問題明顯為負面因素，然而對於日本而言，通膨並牽動日本央行退出負利率政策卻是非常正面的進展，預期通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值，建議投資人納入投資組合長期投資。