民眾黨主席柯文哲6日傍晚，率領民眾黨立委黃珊珊、林憶君會見由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）、前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）率領的國防訪問團。（民眾黨提供）

民眾黨主席柯文哲6日傍晚，率領民眾黨立委黃珊珊、林憶君會見由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）、前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）率領的國防訪問團。柯文哲去年赴美韓儒伯親自接待，而今年一月韓儒伯亦率團回訪，此次韓儒伯再次率領包含洛克希德馬丁、雷神、貝宜等國防承包商約30人代表團與柯文哲會面別具意義，魯德於會中更親自邀請柯文哲出席今年九月於費城舉辦的美台國防產業論壇。

柯文哲表示，台灣位處地震及颱風帶，台灣人也因為太習慣面對災難而缺乏危機意識，但《孫子兵法》有一句話說：「無恃其不來，恃吾有以待也」，就務實的層面來看，台灣面對的是世界第二大經濟體的軍事壓力，在軍費支出、軍隊人數上皆不可能與中國抗衡，尤其在少子化的影響下，台灣是否有足夠的國防能量應對是非常重要的事。以目前的國防戰略來看，不對稱作戰的「概念」大概是台灣目前的共識，台灣的國防是否該加速科學化、數位化、無人化的轉型以打造量少質精的現代化作戰部隊。

此外，柯文哲也說，台灣屬於海島國家，如何提升國防自製率也是需審思考的問題，除了國機國造、國防國造外，若能增加在地組裝及維修的量能，對台灣整體防衛是至關重要的事。

魯德則表示，美國與台灣之間的共同願景即是創建一個自由和開放的印太地區，在稍早進行的論壇中，也是希望將此一願景擴展到雙方韌性的建立及相互支持，特別是國防合作的韌性，不僅針對非對稱作戰，亦包括傳統的作戰方式。此外，台灣應該借鏡俄烏戰爭的經驗，並從中獲得啟示，包含無人系統領域在俄烏戰爭中發揮的功效，及台灣作為一個島國，必須在能源、食品和整體軍需後勤補給方面維持自給自足的關鍵要素。

今年下一場美台國防產業論壇將於九月在費城舉辦，魯德於會中也親自邀請柯文哲赴美與會；會後，柯文哲致贈「7：30晨會系列MEETING WITH KP」 T-shirt給魯德與韓儒伯，雙方進行約一小時的拜會互動熱絡。