行政院長卓榮泰6日晚間宴請經濟和財政委員會綠委，包含經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季、國發會主委劉鏡清、央行總裁楊金龍出席。（游念育攝）

行政院長卓榮泰6日宴請經濟委員會立委，行政院副院長鄭麗君（中）出席與會。（鄧博仁攝）

行政院長卓榮泰6日晚間宴請經濟和財政委員會綠委，包含經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季、國發會主委劉鏡清、央行總裁楊金龍出席；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會後轉述，關鍵字包含「國會擴權法案」、「財劃法」以及「能源政策」，她說，行政院已經提出覆議案，卓榮泰也再重新報告，會依據捍衛憲法精神捍衛行政權，一起努力爭取覆議最好的成果。

吳思瑤表示，大家用餐雖然氣氛很輕鬆，但面臨的國家挑戰，大家都很嚴肅面對，行政立法一體，新內閣團隊上路後，有很強的共識，一定是強強聯手一定能漸入佳境，會落實已經建置起來的行政立法各項的溝通橋樑，務必透過資訊布達，人人都是最強的論述者，能在很多議題上大家不設前提交換意見。

吳思瑤轉述，行政院已經提出覆議案，卓榮泰也再重新報告，提出七大理由，依據捍衛憲法精神捍衛行政權，大家一起努力爭取覆議最好的成果，第二個關鍵字是「財劃法」，國民黨民眾黨提出高達20個版本，現在最低從333億到最高5777億，差距高達17倍，顯見版本歧異非常大，不管是垂直分配或水平分配都有不同的計算公式，這都需要漫長的討論。

吳思瑤說，這樣的法案不能為快而快，不能粗糙面對，不管是民進黨團或行政院，都不會有黨團版本或院版，確實很難達到比現行的版本更好的做法，如果要增加中央對地方的財源挹注，同時也要檢視地方的自治事項，是否也要因應調整？不是為快而快、倉促立法，財政專業要公平正義。