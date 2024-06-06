AI內閣以轉型為政策核心，併購與私募股權（M＆A PE）目的事業主管機關國發會，由新任主委劉鏡清再提產業控股化的未來推動，產業組成的台灣併購與私募股權協會（MAPECT）和台灣產業控股協會（TIHA）因此首度會合，舉辦兩會理監事交流餐敘，兩會攜手共同推動產控模式，6日並同步發表支持政策的聲明：「台灣產業正處於轉型的關鍵時期，業界一起攜手合作，帶動整體產業的升級，將台灣產業推向新的高度。

產控協會表示，此次活動以「如何結合兩會力量，促進台灣更多企業組成產控公司？」為主題，邀請兩會理監事引言並交流議題。產控協會監事游明德，即資誠會計師事務所暨聯盟事業副執行長，在席間導讀《產控合組全覽》套書，「這套書的出版，是產控協會對產業控股生態的貢獻之一」，期待能夠激發更多的討論與合作，推動產業的持續進步和創新。

台灣併購與私募股權協會理事長朱志洋指出，產業控股與併購雖是不同的策略，其實能夠並存、互補，透過不同途徑提升企業及產業的整體競爭力。他也推薦，產控模式非常適合中小企業，因為能在保持獨立性的同時，享受到集團資源的支援。

台灣產業控股協會理事長黃偉祥，特別感謝台灣併購與私募股權協會的支持，一起合作推動更健全的產業環境。他說，成立產控協會以來，我們持續強化產業控股的理論基礎，且締造突破性的成果，包括解決產業控股會員的稅務相關問題，以及持續與政府溝通成本和費用認列議題，希望能為產業界帶來更公平的待遇，吸引更多公司加入產業控股的行列。