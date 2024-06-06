輝達執行長黃仁勳6日晚間在台北舉辦感謝宴。

輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳親自來台參加台北電腦展，掀起AI旋風與「仁來瘋」，他與妻子蘿莉（Lori Mills）生育的一雙兒女也來台參展隨行。這對兒女均取得名校管理領域文憑，進入輝達之前的工作經歷都很多采多姿，一個在台北當過酒保、經營餐酒館，一個曾在紐約與舊金山擔任廚師、任職五星級飯店與米其林2星餐館。

黃仁勳的兒子Spencer Huang中文名字是黃勝斌。根據網路公開履歷資訊，黃勝斌現居美國紐約，2012年從芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）國際行銷與文化研究雙學位畢業，他曾二度在台灣大學學習中文，2019年在麻省理工學院史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）修習AI相關商業策略影響，2022年拿到紐約大學商學院企管碩士學位，研究領域就是AI。他目前在輝達擔任產品經理，從事雲端原生技術建構，以簡化、加速機器人模擬程式的應用。

黃勝斌最主要的工作資歷是籌設經營餐酒館。2014年他與人合夥在台北開設R&D Cocktail Lab，主責營運軟體系統開發、IT系統管理、品牌與行銷運作，為期7年；除了經營餐酒館，他曾在台北一家酒吧Ounce Speakeasy當過1年調酒師。黃勝斌也待過福特汽車、Ommo科技、輝瑞藥廠，擔任行銷、產品策略顧問。

黃勝斌中學時代就做過網站設計，也從事過不同領域的攝影工作。他念大學之前與大學時代先後在輝達實習，工作內容包括媒體中英翻譯、媒體與展場攝影、網站與媒體影片攝製、技術行銷工作。他在2018年曾從事自由攝影工作，為期將近1年。

黃仁勳2008年以個人名義於捐贈3000萬美元協助史丹佛大學興建新的研究與教學大樓，2010年10月落成啟用並取名為「黃仁勳工學院中心」，一家四口在大樓前合影。（報系資料照片）

黃勝斌的女兒Madison Huang（黃敏珊）現任輝達產品行銷主任，負責輝達3D應用程式與服務軟體開發平台NVIDIA Omniverse的定位、行銷策略與發布。

黃敏珊的學經歷以餐飲、飯店、精品為主。她畢業於紐約餐飲學院（Culinary Institute of New York）取得餐廳營運與飯店管理學士文憑，在紐約、舊金山灣區擔任廚師，後於巴黎學習糕點製作，之後又到美國佛州邁阿密東方文華酒店，也曾在米其林2星餐廳的廚房工作。

黃敏姍曾在倫敦藍帶學院進修半年，2016年3月獲得葡萄酒、美食暨管理文憑。她的最高學歷是倫敦商業學院（London Business School）行銷與策略雙學位MBA。黃敏珊在輝達的簡介顯示，她進入輝達之前任職於LVMH集團，工作包括行銷策略與策略研發。黃仁勳經常穿著黑色皮夾克亮相，他日前接受美國《商業內幕》訪問時提及，自己的衣著風格全靠老婆與女兒打點。

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