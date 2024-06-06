大陸天山網6日報導，新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜5日在烏魯木齊會見土耳其外交部長費丹一行。費丹強調，不支持、不參與利用民族議題進行反華活動。

馬興瑞歡迎費丹一行表示，在習近平主席與艾爾多安總統策略引領下，中土各領域友好交流與務實合作取得正面進展。

馬興瑞表示，恐怖主義是人類的公敵，曾經為新疆社會穩定和人民安全帶來極大危害。中方願與土方深化合作，共同打擊分離主義、恐怖主義和極端主義。新疆作為「一帶一路」核心區，正堅定不移擴大對外開放、打造亞歐黃金通道和向西開放橋頭堡，與土耳其地方間合作發展潛力巨大。

馬興瑞希望雙方深入落實兩國元首重要共識，加強各領域務實合作，提升貿易品質與水平，為兩國關係持續健康穩定發展貢獻力量。

費丹表示，土中兩國都具有深厚悠久的歷史，雙方重要領域合作正積極推進，希望此行進一步推動兩國戰略合作關係發展。這次來到新疆，看到城市設施完善，社會繁榮發展，各民族文化和語言等都得到了良好保護。

費丹強調，土方在新疆問題上的立場是清晰和堅定的，堅決反對恐怖主義，不支持、不參與利用民族問題進行反中活動，不允許在土從事危害中國安全、破壞中國領土完整的活動。新疆是中國與中亞、土耳其等國家合作的窗口，希望雙方共同努力，加強反恐合作，擴大交流往來，促進雙方經貿、農業、民航等領域合作取得新進展。

土耳其國會議員、駐華大使和外交部相關人員參加會見。

陳偉俊、伊力札提‧艾合買提江，大陸外交部亞非司有關負責人，自治區相關部門負責人參加會見。