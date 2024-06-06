陸委會主委邱垂正6日表示，受到中國大陸政經風險大增、經濟降溫、地緣政治衝突加劇以及中美角力推升全球經濟朝向零碎化發展影響，兩岸經貿也發生結構性變化，不僅兩岸貿易趨緩，台灣對陸投資也遽減。他呼籲台商應警覺習政權的風險，加速調整布局。

台灣工商企業聯合會6日邀請陸委會主委邱垂正以「兩岸經貿交流情勢與因應」為題發表主旨演講。邱垂正指出，大陸國家主席習近平上台後已進入第三個任期，從以前的集體領導走向高度集權，小圈子定於一尊的決策方式加上狂熱的民族主義，增加改革障礙與瓶頸。

邱垂正表示，兩岸的經貿往來出現結構性的影響。從貿易額來看，這2年的跌幅很深，「對大陸的貿易額占台灣出口比例，2020年還達到43.9％，當時我們依賴大陸很多，但是去年已經跌到35.2％，幅度算滿大的，可見中國大陸整個經濟或產業的環境出現極大轉變。」

邱垂正指出，從投資額來看更是顯著，「2010年假設台灣對全球投資100元，有83元集中在中國大陸，但是去年2023年，台灣的投資已經只有到11點多了，也就說對外投資100元，只有11元投資在大陸」。

邱垂正表示，過去兩岸互動還不錯的時候，台灣對大陸投資都很輕易的就超過100億美元，「去年只剩下30億元，今年恢復的水準並不高。不是說台商不再去投資，而是說中國大陸投資環境惡化加上受到國際因素的影響。中國大陸投資環境投資機會確實少很多」，當然不能說大陸經濟會全部垮掉，還是有電動汽車這種一枝獨秀的產業。

邱垂正細數，中國大陸最近對於台灣的施壓，特別是從520賴政府上台到現在，短短不到2周內，包括軍事演習、外交打壓、逼藝人做政治表態，最近還有ECFA終止早收清單達到134項，可以說是「復合性」的對台施壓。

面對這樣的困局和施壓，台灣要如何因應？邱垂正表示，台灣還是要伸出友善的手，以開放觀光為例，「只要大陸開放觀光客赴台，我們就立即實施。而台灣的觀光客也去了大陸，台灣赴陸自由行也始終沒中斷。只要正常健康的交流多一點，大家就不會胡思亂想。」

邱垂正預估，陸方的經濟脅迫會一波接一波，「台灣只要和大陸有經濟依賴的關係，大陸就會把依賴的關係武器化，對台灣施加各種經濟脅迫」。我方對大陸中斷ECFA部分早收清單的優惠關稅感到遺憾，「我們不會對大陸進行經濟報復，ECFA對兩岸經貿都有利，希望大陸坐下來協商。」