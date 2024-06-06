重點沒飛掉！有妹子日前下午5時許，騎著機車從彰化騎回台中，騎了約40分鐘後，終於抵達目的地，當她停好車突發現車尾掛著1條粉藍色蕾絲內褲，她光想到這條內褲，陪著她從彰化到台中整整40分鐘，路途上也不知道有多少人看見，就覺得好丟臉羞喊「到底誰的啦」。

一名妹子在社群平台「threads」發文，她日前下午5時30分許，從彰化騎回至台中中清路停好機車，要檢查機車是否停好時，發現機車尾端吊著1條粉藍色的蕾絲內褲，她才意會到自己從彰化騎到台中，一路騎了40分鐘蕾絲內褲就掛在機車後方，路途中也不知道被多少人看見，讓她感覺好丟臉；從妹子拍的影片中可見，她不敢用手拿掉這條蕾絲內褲，便拿把綠色剪刀，將內褲叼起。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「抱歉我笑了，誰的原味內褲這樣亂丟」、「笑死，還好妳不是環島」、「現在的年輕人，玩的倒挺花的」、「年輕人！不愧是年輕人」、「應該也沒人知道那是內褲，沒關係」、「現在的年輕人到底都在玩什麼...」、「重點還沒飛掉」。