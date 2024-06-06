輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台，掀起一股旋風，一舉一動都備受外界關注。黃仁勳也宣布將在5年內在台灣設立第二個人工智慧（AI）超級電腦中心，以及計畫建造新總部。此消息一出讓許多縣市都爭取，希望輝達可落腳所在縣市。而TPOC台灣議題研究中心今（6）日透過QuickseeK快析輿情資料庫的資料指出，希望輝達落腳高雄市的聲量居六都之最，共有超過9.5千則聲量。

根據TPOC台灣議題研究中心今（6）日透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集黃仁勳來台，5月26日至6月5日這段時間，網路上對於輝達投資的相關討論，結果發現，高雄市的聲量居六都之最，共有超過9.5千則聲量。高雄市長陳其邁說，高雄有多家頂尖大學、高雄亞灣等條件，會持續努力提供最好的服務給輝達。

而第二名為台南市，相關聲量超過8.6千則，第三名則是台北市，總聲量8.1千則，接續則為桃園市、台中市、新北市。而輝達最終決定落腳何處，對於該縣市的影響非常大，不僅有機會帶動供應鏈廠商進一步投資，也會創造大量工作機會，讓地方更繁榮。