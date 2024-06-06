知名百萬網紅蔡阿嘎拍片多年，算是台灣元老級YouTuber之一，隨著頻道越做越大，也招募不少員工一起分擔事業。怎料，今（6）日晚間他無預警在社群發出律師函，表明擁有超過10年資歷的老員工蘿拉因有「不法行為」，所以遭到開除。

蔡阿嘎聲明表示，因林沛蓁小姐（蘿拉）個人不法行為，嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司的政策和工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與林沛蓁小姐之勞雇關係。並強調，今後蘿拉將不在是她的員工，也和公司沒有任何合作關係，以後蘿拉不能使用公司名義進行任何活動。

聲明中並未表明蘿拉的「不法行為」為何，但表示蘿拉已向公司坦承錯誤，事前蔡阿嘎及其團隊成員並不知情，目前已委託律師代為處理後續一切法律程序，正在等待結果，並感謝外界關心。

消息一出，讓不少粉絲感到震驚：「才在想怎麼好久沒看到蘿拉出現在他們的影片中了～原來是出事了～」、「這麼嚴重的聲明，大概私下動到公司資產的問題了..感覺很大條」、「精品包一堆的蘿拉嗎？」、「老屁股，以為自己權力很大，迷失自己了吧，影片有時候就看得出來」、「好驚訝，發生什麼事？」、「不得再以公司名義，也許可窺知一二」、「怎麼聯想到大谷翔平」。