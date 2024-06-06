從2006年在亞洲盃資格賽首次披上中華男足戰袍，在國家隊主場看到「台灣隊長」陳柏良滿場飛奔的身影，似乎再自然不過。然而表示不會踢下屆世足資格賽的陳柏良，6日對陣阿曼不但是他在這項賽事的主場告別秀，也可能是國家隊生涯主場最後一舞，帶傷踢滿全場還差點進球的陳柏良說：「是該離開了。」

35歲的陳柏良6日賽後表示，還不知道自己會不會踢年底的東亞盃資格賽，「但現在年輕球員算是有提升，也有進步，我是該離開了，是他們該在場上踢比賽的時候了。」

對於6日在台北田徑場對阿曼的硬仗，陳柏良坦言這幾天一直在拉扯，到底踢還是不踢？「說真的，跟大家相處還是很開心，但我關節唇受傷了。這個傷要說也算嚴重，現在睡覺都會疼痛，最後我選擇打針踢比賽，畢竟是自己想踢，我不會當成理由或藉口。」陳柏良說。

作為中華男足的出賽與進球紀錄保持人，陳柏良6日不但帶傷踢滿90分鐘，也在第20分鐘接應陳浩瑋的右路吊中於近柱頭槌，可惜被客隊門將用左掌拍出，他當下懊惱的用雙手抱頭。倘若正式交棒，陳柏良2017年雙十節在同一場地接應陳昌源吊中、搶點破門的經典進球，也將成為球迷回憶中的絕響。

陳柏良2006年在亞洲盃資格賽客場對伊朗上演國家隊生涯處女秀，主場首秀則是該年3月1日在中山足球場對陣敘利亞，近20年來在中山、翻修前後的台北田徑場、高雄國家體育場都留下滿滿的回憶。陳柏良賽後受訪被問到，是否想在主場辦個引退儀式，他直說：「肯定要的！希望能夠全場爆滿！」