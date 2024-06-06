國泰人壽表示，近日與歐盟最大銀行集團之一法國農業信貸集團旗下的企業與投資銀行東方匯理銀行合作，推出投資型連結債券保單，商品以新台幣收付，承保年齡跨足15足歲至75歲，連結標的為東方匯理銀行以紐幣計價8年期的綠色債券。

以30歲男性、躉繳新台幣100萬元為例，基本保額選擇90萬元，所繳保險費扣除相關費用後，依照當時匯率換匯成紐幣原始投資本金。過程中若契約有效，每年可享有紐幣原始投資本金的4.85％投資收益，及滿期後領回紐幣原始投資本金，另若被保險人身故或完全失能，將給付保單帳戶價值與基本保額之總和金額，達到壽險保障的效果。

除募集資金用於能緩解氣候變遷的綠色投資專案外，募集期間保戶投保累積每投資等值10萬紐幣(約新台幣200萬元），東方匯理銀行將會透過台灣本地組織，在台灣贊助撫育或種植一棵樹木的同等費用，撫育樹木計畫贊助總費用不會低於1,000棵樹。