女星郭書瑤日前爆出積欠管理費又撕毀住家大樓公告，被外界懷疑是「惡鄰居」，讓她過往甜美正面的形象受創，而她先前到大陸參加綜藝《乘風2024》，沒想到也順勢創立小紅書帳號，4日她在風波後首度更新，在鏡頭前性感吃播，立刻吸引網友熱議。

郭書瑤3月正式開通小紅書，紀錄到大陸工作的生活花絮，身為吃貨的她也分享不少在地美食，她4日上傳新影片，表示自己到雲南工作，剛好可以享用當地的特產鮮花餅，她透露先前到雲南香格里拉拍戲時就有嚐過，並稱讚鮮花餅內餡有滿滿的玫瑰，玫瑰花香非常濃郁，還自曝都喝玫瑰花水保養。

郭書瑤在小紅書性感吃播。（圖／小紅書 郭書瑤）

不過，影片中的郭書瑤在鏡頭前大方吃播，身上穿著花朵圖案洋裝，雖然胸前有長髮遮掩，但細肩帶加上低胸剪裁的設計，還是讓她傲人上圍不斷晃動，若隱若現更顯性感，影片曝光後，也吸引網友熱烈回應，「漂亮又可愛」、「多多經營，愛看」、「這套衣服性感好看」、「更新不要停」、「不看那裡挑戰」、「姐姐好漂亮」，風波過後依然受到不少支持。