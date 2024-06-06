一輛特斯拉從高速公路南下虎尾段墜落，雲林縣消防局搶救。（雲林縣消防局提供）

特斯拉斷成２截。（雲林縣消防局提供）

一輛特斯拉從高速公路南下虎尾段墜落，雲林縣消防局搶救。（圖／翻攝畫面）

一輛特斯拉從高速公路南下虎尾段墜落，雲林縣消防局搶救。（圖／翻攝畫面）

一輛特斯拉從高速公路南下虎尾段墜落，雲林縣消防局搶救。（圖／翻攝畫面）

一輛特斯拉從高速公路南下虎尾段墜落，雲林縣消防局搶救。（翻攝畫面）

國道1號高速公路237公里處下方、雲林縣虎尾鎮下溪里三塊厝橋附近今晚（6日）9點12分一輛特斯拉疑似失控自撞，從高速公路南下車道墜落於鄉道起火燃燒，現場1名乘客飛出車外失去呼吸心跳、1名乘客輕傷、駕駛無傷，分別送往台大斗六分院、虎尾若瑟醫院急救。

雲林縣消防局指出，今晚9點12分獲報虎尾鎮下溪里三塊厝橋附近（國道1號高速公路橋下），1部轎車從高速公路從237公里處南下車道墜落起火，派遣虎尾各式消防車3部、救護車2部、人員11人前往搶救，現場由虎尾分隊長李偉順指揮搶救。

消防局人員抵達現場時，1輛特斯拉已斷成兩截，車頭起火燃燒，後半段未起火，約30歲蔡姓男子飛出車外重傷OHCA，仍送斗六台大搶救；34歲黃姓男子輕傷送虎尾若瑟醫院；35歲的陳姓男子駕駛不需送醫。

據了解，該輛特斯拉轎車3人來自高雄，晚間9點多上虎尾交流道往南開，疑似失控衝出護欄，墜落到6公尺下方的虎尾鎮平面道路，邊坡及路樹被撞斷，1乘客掉出車外，現場一片狼藉。事故現場及原因由國道警察及虎尾分局處理中。