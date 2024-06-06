高姓男子向魏、謝、侯等3位女子，謊稱自己從事醫療器材買賣，因病人開刀急需資金，如果提供資金周轉、投資，就可以分得高額利潤，使得3人皆被詐300萬元以上不等金額，其中魏女被騙700多萬元，畢生積蓄歸零還負債，更因還債壓力過大而罹癌，3人皆要求法院對高男從重量刑，彰化地院審結依詐欺取財、偽造文書罪判應執行有期徒刑7年。

判決書指出，高男在2021年時並未任職於醫療器材公司，也沒有實際經營醫療器材買賣，卻在同年3、4月至12月間，向陳、謝、傅、林4人借用銀行帳戶金融卡、存簿、印章供其使用，自己申辦的銀行帳戶，也做為詐騙帳戶。

高男在同年3月間起，佯稱自己從事各項醫療器材之買賣，且病人開刀急需資金，若提供資金周轉、投資，將可分得高額利潤，並以投資醫療器材等理由，向魏女取得現金共366萬多元、轉帳匯款386萬多元、無卡存款32萬多元，分242次共詐得785萬多元；謝女分46次，共詐得333萬多元；侯女分70次共詐得373萬多元，其間，高男為取信謝、侯2人，分還款各97萬多元、200萬多元；高男為拖延還款給謝、侯2人，更偷刻銀行戳章，偽造銀行匯款單，並以通訊軟體LINE各傳送偽造匯款單的照片給2人。

法院審酌高男正值青年，並具有正常智識程度及謀生能力，竟不思以正當途徑賺取財物，反利用魏、謝、侯3人的信任，一再欺騙，3人遭詐欺款項均達數百萬元，金額龐大，犯罪情節甚重。且高男在警詢、偵訊中均否認犯行，直至法院準備程序時才坦承犯行，雖有意願與3人洽談和解，卻又稱出監前並無能力賠償，使3人所受損害未受彌補。

另考量高男之前就曾因偽造文書等案件，被判處應執行有期徒刑9年2月，竟再以類似手法詐欺3人，足見高男歷經前案偵審程序後，仍未記取教訓，再審酌3人都向法院請求從重量刑，以避免再有人受騙，其中魏女表示，畢生積蓄全部遭高男騙走，還有其他負債，因為要償還負債壓力過大，今年罹患癌症，年邁父母因此需要打零工過活，造成家庭支離破碎；法院定應執行有期徒刑7年。