6月5日是世界環境日，國民黨立委陳菁徽6日針對廢棄物處理政策質詢環境部長彭啟明，指出垃圾減量成效不佳等問題，彭啟明坦承，隨著民眾消費習慣改變，網購行為越來越多，是造成垃圾大幅增加的原因。彭啟明也承認對2050淨零碳排的目標很不樂觀，陳菁徽直呼吃了誠實豆沙包。

「垃圾處理應強化源頭減量！」陳菁徽發文提到，根據環境部統計數據，從110到112年的「全國一般廢棄物產生量」逐年提高，近年來也頻繁出現垃圾山長高的新聞，顯示垃圾減量成效不佳。彭部長也坦承，隨著民眾消費習慣改變，網購行為越來越多，也是造成垃圾大幅增加的原因。

陳菁徽指出，然而在垃圾處理流程中，發現環境部用於垃圾末端處理的預算是遠高於前端的源頭管理。根據綠色和平對過去七年的研究調查，垃圾末端處理每年平均花費17億，但源頭管理卻不到1億，只有0.8億，兩者差距22倍之多。

陳菁徽因此要求環境部，錢要花在刀口上，將預算投入源頭減量，才能更有效率解決垃圾問題。

「另外，今天彭部長也吃了誠實豆沙包，承認對於2050淨零碳排的目標很不樂觀。」陳菁徽直言，「我認為部長勇於面對現況的困難，並且承諾會跳脫框架，嘗試彎道超車來解決問題，這是很好的態度，未來我也會繼續監督，特別是第四次碳費審議會的進度。」