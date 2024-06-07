歐盟法院近日裁決，麥當勞與愛爾蘭連鎖速食外帶業者「超級麥克」（Supermac's）雙方針對「大麥克」（Big Mac）展開的商標訴訟，由超級麥克勝訴。主因為麥當勞已經5年不曾將大麥克用作雞肉漢堡名稱，判決麥當勞在歐盟境內不得為雞肉大麥克申請商標，但原版牛肉大麥克仍受法律保護。

雙方針對大麥克的馬拉松式官司持續長達9年，最終以超級麥克的勝利告終。超級麥克發言人表示，該公司也在英國進行類似訴訟，如果成功，未來計畫進軍英國市場。

這場法律糾紛始於2015年，超級麥克當時試圖在歐盟註冊為餐廳名稱商標，以利未來進入歐洲市場，麥當勞立刻提出反對，認為超級麥克此一名稱與旗下產品大麥克過於相似，容易引發顧客混淆。麥當勞1996年已於美國註冊大麥克，用於餐廳提供的「肉類和家禽產品」及服務的名稱。

超級麥克2017年再度向歐盟智慧財產局（EUIPO）提出申請，要求終止麥當勞在歐盟境內獨家使用「大麥克」一詞的權利。理由是麥當勞商標在歐盟境內連續5年從未將大麥克真正用於餐廳名稱，並指責其從事「商標恐嚇行為」。

歐盟智財局最初支持超級麥克的撤銷麥當勞商標申請，後來卻主張保護大麥克漢堡的商標。歐盟法院選擇推翻智財局的決定，判決麥當勞不能為其雞肉版本的大麥克漢堡申請商標，但原版的牛肉大麥克仍受商標保護。

超級麥克的創始人麥唐勞（Pat McDonagh，與麥當勞McDonald相去不遠）表示，這項重大判決代表世界各地小企業的勝利，自己的初衷則是揭露跨國公司利用商標霸凌手段扼殺競爭。