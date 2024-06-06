大陸央視新聞報導，曾是京官，調入大陸最大煤田「神府煤田」所在的陝西榆林市，整頓龐大煤礦「黑金」弊案的陝西省人大常委會前副主任李金柱，終究走不出靠煤吃煤的「黑金江湖」，被依受賄罪嫌起訴，6日在廣東省廣州市中級人民法院一審開庭，被控近收賄20年超過4.32億元（人民幣，下同，約合新台幣19億80萬元），將擇期宣判。

廣東省廣州市人民檢察院指控，2004年至2023年，被告李金柱利用擔任寶雞市委副書記，榆林市代市長、市長，榆林市委書記，陝西省副省長，陝西省人大常委會副主任等職務上的便利，為相關單位及個人在企業經營、工程項目承攬、幹部選拔任用等事項上提供協助，非法收受他人給予的財物，共折合人民幣4.32億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究李金柱的刑責。

先前中共紀委監察委調查，李金柱利用職權在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金、消費卡，違規經商辦企業；插手市場經濟活動和公共財政資金分配；家風不正；「靠煤吃煤」，貪婪無度，官商勾連，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

在庭審中，檢察機關提出了相關證據，被告李金柱及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李金柱進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。

庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾30餘人旁聽了庭審。