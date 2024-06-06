「誰能去幫我把門柱砸一下？」中華男足在世足資格賽0比3不敵阿曼賽後，英籍教頭懷特（Gary White）竟然語出驚人。原來是中華隊在第18分鐘差點先馳得點，可惜前鋒陳浩瑋的凌空射門不幸中柱彈出，而且還是打在球門的內柱，讓懷特直呼運氣不好，才開玩笑說想拿門柱出氣。

「陳浩瑋的射門是打中內柱，球還是彈出來了，真的是運氣差了一點點。」懷特在賽後記者會說：「如果陳浩瑋的射門跟陳柏良的頭槌都進，我們上半場可能取得2比0領先，比賽結果也許會很不一樣。」

當然，那兩次射門終究沒進，中華隊也因幾次後防處理的瑕疵，以3球吞下系列賽5連敗。懷特坦承，中華隊在攻防兩邊禁區內處理球的品質都需要再提升，不過對手是世界排名70多的強隊，有可能打入世界盃，中華隊球員仍能給對方施加壓力，懷特也感謝雨中助陣的近6千球迷，見證球員拚出全力的精神。

中華隊在本屆世足資格賽主場進球掛零，系列賽僅有作客吉爾吉斯的1顆進球，懷特坦承射門品質確實需要提升，卻有很多軟硬體的困難之處。

「很不幸這不是國家隊教練所能做的，包括射門還是在角球攻防的許多細節，需要每周有高強度的比賽去累積經驗。」懷特說：「不論我們的目標放在亞洲盃還是世界盃，都需要很多軟硬體的支援，然而在台北這樣的國際級大城市，甚至沒有一個好的天然草皮球場可以讓國家隊訓練。」

替補上場的前鋒黃偉傑則說，盡力執行教練團的戰術指示，「但阿曼的速度、體能都比我們好，兩三腳就可以打到我們前場，我們要花很多時間才能推進到他們的進攻區，持球的品質還要提升。我們還是有幾次機會可以射門進球，可惜運氣也差了一點。」