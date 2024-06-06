輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台不只掀起旋風，更透露將在台灣加碼投資AI超級電腦中心，規劃設立第2座研發中心與總部，讓各界對於新中心、總部的位置相當好奇，今（6）日被問到相關話題，他坦承要在台灣發展電力會是一大挑戰，將在評估後選出最適合的地方。

黃仁勳來台行程滿檔，一舉一動都受到各界關注，今日中午他與家人再度造訪日前宴請供應鏈夥伴的餐廳用餐，離開時雖然大喊「我好累，別再問問題了」，但也依然笑容滿滿與民眾合照，並接受媒體採訪。

日前黃仁勳提到，超級電腦應該會設置在高雄，而第二研發中心應該會靠近台北，因為已經有百名員工在那邊了，且還會再找上千名員工，並另外設置漂亮的總部，一席話讓各界對於新中心將座落在何處相當好奇。

黃仁勳指出，輝達在台灣需要更多的能源、電力，因此會把AI超級電腦放在能源較充足的地方，能源的侷限確實是一大挑戰，但我們會找到適合的地方。