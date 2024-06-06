副總統蕭美琴今（6）日下午出席「中國工程師學會暨各專門工程學會113年聯合年會及慶祝工程師節大會」時表示，政府未來會持續推動永續公共工程，維護優質安全的生活環境，並加速公共建設的推動。期盼工程界夥伴和政府共同合作，繼續發揮專業與才能，為台灣和世界創造更好的生活環境。

她致詞時表示，很高興應邀讓她拓展視野，認識不同的專業領域。她恭喜所有得獎單位與得獎人，得獎者背景來自醫學、土木、海洋工程等各個專業領域，涉及社會不同面向，真的很不容易。也感謝大家長期發揮所長，從工廠生產到國家整體建設，讓台灣發展更繁榮、更永續。

蕭美琴說，今年大會主題是「工程領航‧智造永續」，這跟賴總統在520就職演說時提到的「前瞻未來‧智慧永續」發展方向不謀而合，也是世界趨勢，要達到2050淨零轉型目標，同時要善盡台灣的國際責任，讓國內公共建設等各領域符合世界級標準。

她認為，轉型永遠會有辛苦的面向，但在轉型成功之後，希望台灣持續站在世界的浪頭，確保台灣的經濟永遠是世界上耀眼的明珠。因此，在轉型過程中，除了取得世界最先進的技術，政府也要在其中扮演整合者與支援者的角色，再加上大家的專業，就更能達到相輔相成的效果。這幾天，全世界都在討論台灣AI人工智慧，AI是許多跨領域的應用，她相信未來工程界也會結合台灣引以為傲的AI及科技生產技術。

蕭美琴表示，公共建設從水資源的運用、交通安全、甚至各工業區等，都需要大家共同協助達到減碳目的。過去幾年來，台灣即使面臨全球性疫情挑戰，在供應鏈缺工、缺料的情況下，許多重大公共建設仍如期完成，這是大家一起克服萬難的成果，她要再次向大家表達誠摯的謝意。

她提到，上個月，她受邀參加「彰芳暨西島離岸風場完工感恩茶會」，這是集結國內外的大規模活動。在面對未來能源轉型的時刻，來自歐洲各界的投資者都看好台灣，因為有各位工程師的專業與付出，讓各項工程都能一一達標，成為世界最佳的範例。

蕭美琴指出，「尊重自然生態、整合創新價值、打造幸福明天」，這是工程師學會所提到的願景，也是台灣工程產業界勇於接受挑戰，向世界展現韌性實力所在。政府未來會繼續推動永續公共工程，維護優質安全的生活環境，也會加速公共建設的推動。希望工程界每一位夥伴都能和政府共同合作，繼續發揮專業與才能，為台灣和世界創造更好的生活環境。

隨後，副總統頒發「會士證書」及「工程獎章」予各得獎人。包括交通部長李孟諺、中鼎工程公司董事長楊宗興、台灣世曦工程顧問公司董事長施義芳及中國工程師學會理事長楊正宏等亦出席這項活動。