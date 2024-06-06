大陸電動車產業蓬勃發展，比亞迪更是穩坐龍頭一哥寶座。不過向來快人快語的華為常務董事、終端BG董事長兼智能汽車解決方案BU董事長余承東日前卻突然發表「比亞迪捲價格、華為捲價值」的言論，嘲諷比亞迪是靠價格取勝。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛終於做出回應，除了歡迎華為同台較勁，還不忘強調，華為過去的降價幅度也挺狠的！

大陸汽車業內捲嚴重，在價格戰之下加速洗牌。不過除了價格戰，大陸車企似乎也打起了口水戰。余承東近日在深圳舉行的2024未來汽車先行者大會上談起價格戰時強調，華為要捲高質量、卓越的用戶體驗，「讓善於捲價格的去捲價格，我們來捲價值」。

余承東還點名全世界第一的「捲王」應該是比亞迪，因為比亞迪有超低的成本，而華為「不善於捲超低價格，還是善於捲價值、捲智能化，捲豪華感、舒適感，捲安全」，更呼籲業界能夠「正向、良性循環來捲價值」。

對於余承東的大砲式發言，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛近日透過直播做出回應，指出現階段的比亞迪更多的是捲技術、規模與產品，建議余承東少做一些對比，「技術好、產品好、價格又好，這才叫好價值」。

李雲飛還表示，只要有好技術，透過好產品與好價格，消費者就是最大的受益者，更歡迎其他品牌一起來同台競技。對於余承東關於比亞迪是捲價格的評語，李雲飛則指出，在他印象中，華為的問界與智界車款，過去一兩年也減價過2次，每次都是三萬、五萬元人民幣（約新台幣13.5萬元、22.5萬元）的幅度，減幅也是蠻大的。