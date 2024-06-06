孫鵬、狄鶯獨子孫安佐日前爆出在泰國呼麻後，亂闖民宅裸露下體，遭到當地警方逮捕，讓這一家人再度成為外界關注焦點。有網友好奇孫安佐家為什麼那麼有錢，質疑：「他爸媽不是普通演員而已嗎？」沒想到引來一堆網友留言反駁，更意外掀起一波回憶殺。

一名網友在threads提問：「為什麼孫安佐家那麼有錢，他爸媽不是普通演員而已嗎？還是在我爸那年代是很紅的演員？」貼文一出，不到一天引來破6千多個讚、3百多則評論。不少網友點出，狄鶯年輕時和現在虎媽形象有很大差異，不但演出不少柔情、惹人憐愛的角色，更是歌仔戲最強小旦，當時的阿公、阿嬤都超愛她。

歌仔戲全盛時期狄鶯(右)為當家花旦、葉青(左)則為兩大小生之一。 (圖／陳素貞攝)

狄鶯不只演過歌仔戲、台語劇，甚至後來還跨足綜藝節目，角色不只多元，而且合作對像都是台灣當時大咖人物。網友也點出，孫鵬、狄鶯算是一線大哥大姐級別的，在那個年代的藝人，到現在還能被大眾認識並且手上還有節目，基本上都差不到哪裡，此外，也有人提到以前的藝人不用報稅，都是直接收現金，而歌廳秀、戲劇、工地秀等都是大筆錢在賺，只要本身沒有吃喝嫖賭等惡習，想買土地、房子都是很容易的事。

狄鶯(左)與陳亞蘭(右)搭檔演出歌仔戲 「乞丐與千金」。 (圖／吳朝奎攝)

1994年連續劇「霸王花」演員，(前排左起)狄鶯、林瑞陽、蕭薔、(後排左起)李賽鳳、張瓊姿。(圖／陳素貞攝)

陳亞蘭（左）與狄鶯（右）昔日合作投資spa養生館，歌仔戲小生楊麗花（中）特來祝賀。（圖／李威德攝）

留言幾乎一面倒地表示，孫安佐爸媽當年都算是頂流，連女網友也大誇狄鶯：「年輕時更是美到不可方物的程度」，也有一堆網友陷入回憶殺：「小時候陪阿嬤看歌仔戲，女主幾乎都是狄鶯；孫鵬好像演八點檔居多，後來才跨界主持」、「在電視歌仔戲全盛時期，狄鶯是華視歌仔戲的當家花旦，一點都不普通」、「狄鶯當年可是霸屏頂流」，還有網友表示自己小二、小三時，因為狄鶯劇裡是短髮，所以就把自己的長髮剪到跟她一樣短。

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