日前國會改革修法引爆朝野肢體衝突，綠營發動青鳥群眾包圍立院抗議，還編造對岸操控等謠言帶風向；場內則有沈伯洋等綠委踩眾人頭頂攻堅主席台，爭議不斷。沈伯洋近日宣稱要防範對岸操控第五縱隊擾亂台灣，高風險群有幾十萬人要管好。媒體人謝寒冰怒轟這是要搞綠色警總。

沈伯洋近日接受《自由時報》訪問時表示，第五縱隊也不一定用武力攻擊，可能偽裝成自己人或參加聯合保護團。麻煩的是要如何識別第五縱隊？發現第五縱隊如何處置？事情發生相關SOP是什麼，這在民防裡面沒有被教導，這方面台灣付之闕如。他提到，對岸吸收黑道充當第五縱隊，不一定武力進攻政府機關，戰時可能刻意製造治安案件製造台灣社會紛亂，可能平時就在練習了，近期社會運動已有黑道份子想要作亂跡象。

沈伯洋分析，第五縱隊並不完全是中共間諜，第五縱隊有些也不是一開始就背叛國家，所以很難去指認誰是第五縱隊，而會說誰是「高風險群」。「高風險群」有幾十萬人，一開始就要管好，要讓這些人知道自己是高風險，有些事不可以做。但台灣有哪個單位專門負責第五縱隊？判斷哪些人是中國在地協力者？國防部對此有無風險標準，若無就應該盡快建立。灰色地帶作戰要有主責單位進行評估，若沒有台灣真的會完蛋。

謝寒冰6日發文直批，沈伯洋要求成立對抗第五縱隊的作戰中心，針對立委、台商、黑道等多達數十萬人的「高風險族群」做監控？「這擺明就是要搞綠色警總嘛！」不過，依據歷史教訓，越是一臉忠貞高喊抗敵愛國的，越可能是第五縱隊！例如秦檜還沒被金國俘虜前，就是抗金保宋，要求把和談人士吊路燈的主戰派。結果是什麼，課本有寫自己去看。「所以，沈伯洋等人，才真正是高風險族群，不可不防啊！」

網友表示「嚴重違反民主法治」、「不敢直接面對面對抗，只會搞國內台灣自己人的人身自由」、「他們本身就是第五縱隊啊！不就是詐騙集團要打詐一樣」、「威權都是以國安之名啊，還怕白色恐怖？換時空你們也會做」、「依沈伯洋意思，民進黨要製造他們最痛恨的白色恐怖嗎？」