詹方冠102年即出任部門計畫處長，103年國發會組改後擔任產業發展處長，歷練總體產業政策規劃逾十餘年，深受歷任主委倚重。未來他將督導產發處，人力處。法協等各單位，負責AI等產業政策規劃，協助提出人才缺口對策等。

他在5＋2產業創新、6大核心戰略產業、新創企業都十分嫻熟。這次國發會主委劉鏡清喊出IC設計、封測、晶圓代工、高階自行車等6大護國神山群，詹方冠成常務副主委不二人選。

此外，何晉滄升任政次後，據悉，郭智輝對中企署人事的安排就相當有策略性看法。不但要能務實推進政策理念，還要能激勵士氣等考量，最後相中在貿易署浸淫多年的副署長李冠志出線。李在2006~2010年曾在中小企業處擔任副組長及組長，商務人員的他後來又派駐印度及澳洲出任經濟組組長，2017年返國任國貿局副局長迄今。

據了解，郭智輝喊出要去海外闢建科學園區或產業科技園區，並率領中小企業到海外打拚，主要希望他們成為半導體或電子科技產業供應鏈的一環。而李派駐海外多年，嫻熟國貿事務，具有國際經驗，且又有歷練中小企業處業務的經驗，正是郭智輝尋找的人選，因此雀屏中選。這項人事已在作業中，近期可望明朗化。

李冠志是台大工管系及台大國際企業管理博士畢業，英語能力強，非常符合新經長用人的喜好。