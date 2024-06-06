國防部長顧立雄表示，取消現行國軍傳統刺槍突刺那種不具近戰格鬥精神、形式主義過多等項目，同時廢除官兵休假互助回報，中天新聞針對「官兵休假不必回報，不再管休、不用踢正步、不練刺槍術，解除正副主官不得同時休假禁令」進行街訪，有民眾忍不住表示，「這樣跟在夏令營有什麼差別」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》6日派出記者針對「兩岸關係緊張之際，國防部長顧立雄一上任，就送來端午大禮包，宣布官兵休假不必回報，不再管休、不用踢正步、不練刺槍術，解除正副主官不得同時休假禁令」進行街訪，一位先生表示，「那請保全就好了，幹嘛當兵。不能裡面沒有人拿主意啊，我是贊成取消刺槍術，但是應該是要回報啦，畢竟臨時有狀況說找不到人」。還有一位先生覺得，「還是有點令人難以相信，就是他既然會有這樣的決定。因為像這些弟兄是守護我們的那一道門，如果放空大門了，很可怕」。

一位年輕人則表示，「新兵也不用什麼刺槍術、什麼都不用，那不如不要當兵。因為我覺得現在可以不用當兵，因為沒有意義。還有一位年輕人直言，「移民啦！台灣發生什麼事都不意外，取消也沒差，反正4個月都變1年了，取消就放假機制，變比較輕鬆」。

一位先生更坦言，「我覺得就是不用，這樣就跟在夏令營有什麼差別，夏令營就是有休息時間，這個時間你該就來、該走就走。而且在這種敏感時間，做這個是不是真的想要放棄掙扎，反正覺得自己打不過，乾脆直接放棄」。