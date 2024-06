響應6月8日聯合國世界海洋日,HAPPY GO秉持著「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」企業倡議永續行動精神,持續以「減塑多一點、減碳多一點、走路多一點」推動愛地球計畫,鼓勵卡友下載HAPPY GO App綁定雲端發票,減少塑膠的產生。

根據統計,HAPPY GO自推出電子發票載具功能已累積超過百萬名卡友綁定雲端發票,更減少近10億張的發票印製,相當於節省了超過193棟101大樓高度的紙張,成果相當可觀,HAPPY GO未來將持續優化企業ESG政策,展現對永續精神的決心,號召更多卡友加入愛地球行列。

HAPPY GO持續落實減塑減碳無紙化政策,鼓勵卡友綁定雲端發票,享受數位化零接觸服務,在統一發票開獎月份祭出超過萬點優惠,更不定時推出專屬綁定雲端發票卡友限定任務活動。根據5月25日最新統一發票開獎統計,存取HAPPY GO發票載具功能卡友最高獲得200萬元特獎,HAPPY GO再加碼給予綁定發票中獎卡友獎上加獎200點優惠,呼籲還沒有綁定雲端發票的卡友把握機會。

HAPPY GO看準新竹地區數位化優勢,自遠東百貨竹北店、新竹大遠百、遠東SOGO百貨新竹店以及Big City 遠東巨城購物中心進駐後,儼然已成為最具潛力消費力地方商圈之一。因此HAPPY GO即日起至6月30日首度攜手新竹市稅務局推出「雲端發票行動GO」雙重活動,首先使用HAPPY GO Pay付款並儲存雲端發票,就有機會抽中5,000元、2,000元、1,000元百貨電子禮券及HAPPY GO 200點獎項;綁定發票載具之餘,HAPPY GO鼓勵卡友將雲端發票捐贈給弱勢公益團體,養成隨手做愛心的習慣,只要捐贈5張發票以上就有機會抽中HAPPY GO 300點,捐贈發票數前三名可以直接獲得3,000元、2,000元、1,000元百貨電子禮券。

此外,新竹商圈百貨通路特別祭出加碼活動,首先,遠東百貨竹北店、新竹大遠百即日起至6月23日舉辦年中慶活動,持HAPPY GO卡及身份證件即可使用200點兌換200元限量紅利券,使用HAPPY GO Pay當日單筆刷5,000元再加贈100元抵用券,數量有限兌完為止;Big City遠東巨城購物中心則推出滿額加碼禮活動,即日起至6月30日使用HAPPY GO Pay當日消費累計滿15,000元,即可獲得「100元巨城購物抵用券」、滿35,000元則獲得「500元巨城購物抵用券」,既方便還能享有零接觸數位化服務。