兆豐投信承襲兆豐金控的企業精神，持續付出實際行動響應讓愛傳遞計畫，今年端午節持續深耕偏鄉公益活動，向高齡者傳遞關懷、陪伴及互動的交流情誼，期能以企業影響力來拋磚引玉，持續推廣發揮正向力量，關愛社會共榮議題。

「兆豐投信公益活動─端午粽心意」行動方案中，兆豐投信延續以往關懷偏鄉高齡者陪伴的企業理念，在端午節前夕與新北市萬里區公所合辦「端午粽心意」、「高齡共餐端午情」兩項活動，期以企業責任影響力拋磚引玉，帶領兆豐投信員工一同前往新北市萬里區傳遞愛心肉粽，讓偏鄉民眾感受到端午情誼，更進一步陪伴萬里區崁腳里的高齡者共享午餐，在用餐互動過程中，除了推廣老有所依之理念，也以行動劇方式為樂齡防詐騙盡一份宣導之力，以實際行動溫暖里民的生活。

兆豐投信長期深耕於樂齡防詐騙宣導，藉由今年6月份兩項端午活動─「端午粽心意」、「高齡共餐端午情」與新北市萬里區里民活動中心一起舉辦宣導講座。兆豐投信的講師向現場高齡者分享現行各類詐騙手法，包含電話詐騙、LINE群組假投資、AI技術網路詐騙、非法招攬等情境分析，更進一步提供民眾預防之道，如：高齡者接收到非法業者招攬時，可以多向里長或鄰里朋友主動討論訊息之真實性或作法，或者不將款項匯入非法業者指定帳戶、勿輕信保證獲利的假投資訊息等，亦可善用165反詐騙專線確認訊息，幫助民眾提升對金融知識及金融工具更深化的認識，提高防詐騙的能力，提升自己與家庭間的財務安全性。

兆豐投信董事長陳佩君表示，持續推廣金融教育宣導理念，提供民眾防範金融詐騙之道，守護長輩、偏鄉或弱勢族群的財務安全，透過宣導講座種下善意的知識種子，讓風險意識逐步建立在健康的知識道路上，從而實踐企業與社會共榮的理念。

兆豐投信積極響應社會共榮、關懷高齡及偏鄉等議題，是作為邁向永續公民的使命，更期許藉由公益活動，集結公司員工的愛心，共同善盡企業社會責任，持續深耕讓愛傳遞的計劃，為社會大眾及所需要的民眾挹注更多的關懷，守護臺灣社會多元文化、正向力量之美。